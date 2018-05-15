Участники криптосообщества приветствовали идею создания реестра криптоинвесторов

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Участники крипторынка приветствовали идею создания реестра криптоинвесторов, однако некоторые из них считают данную инициативу излишним регулированием и задаются вопросами о способах идентификации трейдеров.

Ранее во вторник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что в России возможно появление реестра криптоинвесторов, соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта "О цифровых финансовых активах". По словам Аксакова, создание реестра - это предложение РАКИБ. Аксаков добавил, что предложение по созданию реестра пока изучается и такой реестр должны вести в Банке России.

Президент РАКИБ Юрий Припачкин сообщил агентству "Прайм", что ассоциация предлагает идентифицировать криптоинвесторов по паспорту, ИНН или биометрическим данным. Однако данный вопрос должны решить представители отрасли и госорганов.

По словам участников крипторынка, идея создания единого реестра подходит под правила KYC ("Знай своего клиента") и AML (Anti-Money Laundering, борьба с отмыванием денег). Так, можно будет обеспечить безопасность на рынке и сохранить права криптоинвесторов.

"Данная инициатива ложиться в идеологии KYC/AML, которые государство обязано реализовывать, делая новую отрасль более прозрачной", - поделился своим мнением член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петр Дворянкин.

"В целом данное направление в будущем, может быть реализовано и на межгосударственном уровне. Например, может быть определено сотрудничество между российскими и японскими регуляторами, или российскими и французскими регуляторами, в рамках которого будет достаточно пройти процедуры KYC/AML только в одной стране, а не в каждой стране по-отдельности", - добавил он.

Исполнительный директор Blockchain.ru Всеволод Черемных отметил, что в будущем это решение можно будет перевести на блокчейн.

"Создание реестра субъектов экономической деятельности, безусловно, является разумным и правильным шагом в сторону прозрачности рынка. Со временем такой реестр вполне может быть переведён на блокчейн и сможет решать более комплексные задачи снижения издержек государства на регулирование деятельности инвесторов", - полагает он.

Директор по развитию Armenian Blockchain Forum Алексей Горулев также положительно оценил инициативу. "Создание реестра, аналогичного реестру аккредитованных инвесторов в США, абсолютно логичное и нужное решение", - отметил он.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов отметил, что многие инвесторы могут попытаться избежать попадания в реестр, способов обхода такого регулирования масса.

"Мы наблюдаем разные попытки государства контролировать тему майнинга и криптовалют. Это нормальное стечение обстоятельств, так как рынок растёт и меняется. Но до сих пор не понятно, кто из инвесторов понесёт свои данные в реестр, и самый главный вопрос - для чего ему это делать?", - рассказал он.

"Смысл поддержки этой инициативы есть только в одном случае - защиты интереса инвестора: вложив криптоинвестиции, например, в недобросовестный проект, вернуть их юридическим путём, что сейчас пока в нашей стране невозможно. В остальных случаях смысла в реестре нет... Пока создается впечатление, что у государства есть большое желание устроить перепись в криптоиндустрии, но при этом не наблюдается ни одной попытки создать платформу, в которой игроки смогут защищать свои интересы", - считает он.

Зартдинов считает, что путей обхода для инвесторов, для сохранения своих интересов от попадания в такой реестр масса. "Это и участие через внешние биржи, и участие от иностранного юрлица", - пояснил он.

Горулев также задался вопросом, насколько данный реестр будет интересен для инвесторов в России? "Учитывая, что другими государствами этот реестр признан никогда не будет", - добавил он.

Дворянкин указал, что пока не до конца понятно разграничение инвесторов в реестре. "Очевидно, должно быть между частными инвесторами и институциональными, аккредитация которых должна отличаться. Большой вопрос вызывает "сертификация" - что в нее входит?", - сообщил он.