ЦБ: Доля нерезидентов в евробондах РФ на 1 апреля выросла до 42,7%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вложения нерезидентов в еврооблигации РФ по состоянию на 1 апреля 2018 года составляли 16,736 миллиарда долларов по номинальной стоимости, что соответствует 42,7% общей задолженности по еврооблигациям РФ, свидетельствуют данные Банка России.

По состоянию на 1 января 2018 года вложения нерезидентов в еврооблигации РФ составили 15,099 миллиарда долларов по номиналу (38% общей задолженности).

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения этими бумагами в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).