ЦБ РФ впервые раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России в ответ на общественный запрос впервые раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке, сообщила пресс-служба регулятора.

Ключевая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Банк России принимает решения об уровне ключевой ставки для достижения цели денежно-кредитной политики - сохранения годовой инфляции вблизи 4%. Банк России на заседании совета директоров в конце апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

"Представители органов власти, эксперты и журналисты предъявляют высокий спрос на раскрытие технологии этого процесса. В ответ на общественный запрос Банк России принял решение подготовить материал, который должен повысить прозрачность и понятность решений по денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что весь процесс можно разделить условно на шесть этапов: все они последовательно повторяются в каждом цикле подготовки принятия решения по ключевой ставке. Всего за год проводится восемь заседаний совета директоров, соответственно, им предшествует столько же циклов подготовки.

ЭТАПЫ СТАВКИ

Подготовка к решению начинается примерно за месяц до заседания совета директоров, цикл завершается примерно через одну-две недели после него. "Перед каждым принятием решения по ключевой ставке проходит длительный процесс обсуждений и расчетов. Это позволяет сформировать прочный аналитический фундамент для решения, всесторонне обсудить весь набор факторов, сформировать обоснованный взгляд на экономическую ситуацию и учесть возможные риски", - указывает Банк России.

В обсуждении ключевой ставки участвуют приглашенные представители Минфина и Минэкономразвития РФ, которые могут давать комментарии по рассматриваемым темам, в том числе по вопросам экономической политики в рамках компетенции своих ведомств, однако они в голосовании не участвуют.

"После принятия решения начинается важный этап - его коммуникация, которая позволяет разъяснить общественности причины такого решения и его значение", - указывает регулятор.

В сообщении отмечается, что пресс-релиз с решением по ставке содержит сигнал о будущей денежно-кредитной политике ЦБ, обычно он располагается в конце преамбулы релиза. "При этом сигнал не является обязательством Банка России. Он исполняется в случае развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Использование сигнала - распространенная практика центральных банков, таргетирующих инфляцию", - пояснил ЦБ.

Банк России после каждого заседания совета директоров проводит серии встреч с различными целевыми аудиториями, в том числе с бизнесом, представителями органов власти, аналитиками, инвесторами. В последнее время особое значение придается информационной кампании в регионах. "Такая прозрачность - неотъемлемый элемент режима таргетирования инфляции", - подчеркнули в ЦБ.