Фракция ЕР официально выдвинула Кудрина кандидатом на пост главы Счетной палаты РФ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фракция "Единая Россия" выдвинула экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости участник заседания фракции.

"Поддержали", - сказал собеседник агентства после прошедшего во вторник заседания.

Позже эту информацию подтвердил глава фракции ЕР Сергей Неверов. "Фракция "Единая Россия" будет предлагать Совету Госдумы кандидатуру Алексея Леонидовича Кудрина на должность председателя Счетной палаты", - сказал Неверов журналистам.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост своего заместителя по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место руководителя вы ведомства становится вакантным. После этого стало известно, что ряд депутатов предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Кудрин дал согласие на выдвижение его кандидатуры по итогам консультаций с президиумом фракции "Единая Россия" в понедельник.

Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.