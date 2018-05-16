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Berkshire в I квартале нарастила долю в Apple, отказалась от акций IBM


Финансы

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Будем надеяться, что инвесторы, ожидавшие, что председатель и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в 1-м квартале купит акции General Electric, не принимали инвестиционных решений, исходя из своих предположений, сообщает Dow Jones.

Berkshire Hathaway сообщила о том, каким был ее портфель в 1-м квартале, после завершения торгов во вторник, и акций GE на конец марта у нее не было.

Правда, Berkshire Hathaway пошла на два других важных шага, хотя оба они уже не новость.

Баффет ранее уже объявил, что докупил около 75 млн акций Apple. На самом деле акций было 74,2 млн, но, действительно, какая разница?

Согласно заявлению для регуляторов, теперь у Berkshire числятся акции Apple примерно на 40 млрд долларов. Ранее в мае Баффет сказал в интервью CNBC, то конгломерат приобрел "больше акций Apple, чем какой-либо другой фирмы", назвав ее "потрясающей компанией".

Кроме того, были проданы оставшиеся 2 млн акций International Business Machines, которые числились у Berkshire на конец 2017 года. Эти акции в предыдущем квартале оценивались в 314 млн долларов. Чуть менее года назад Уоррен Баффет заявил, что неверно оценил инвестиции.

Berkshire Hathaway также приобрела еще 21,6 млн американских депозитарных расписок Teva Pharmaceutical Industries и 3,8 млн акций U.S. Bancorp. Теперь у Berkshire есть АДР Teva почти на 700 млн долларов. Компания Баффета продала 2 млн акций Liberty Global класса "А", 1,3 млн акций аналитической фирмы Verisk Analytics и резко сократила долю в Phillips 66. Продажа акций Phillips 66 была связана с ранее объявленным выкупом акций.

Была заметно увеличена доля в Monsanto – до 2,2 млрд долларов.

Berkshire также сократила долю в General Motors Co. примерно до 1,8 млрд долларов, тогда как ранее у нее были акции приблизительно на 2 млрд долларов.

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