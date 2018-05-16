Газпромбанк вышел из прямого владения британской Exillon Energy, косвенно владеет 26,7%

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Газпромбанк вышел из прямого владения британский Exillon Energy, сохранил косвенный контроль над 26,7% акциями компании, говорится в материалах Газпромбанка.

Газпромбанк перевел на свою структуру Nagelfar Trade&Invest, подконтрольную дочерней компании "Финпроект", 8,2% акций нефтегазовой компании. Таким образом, прямая доля Газпромбанка в Exillon Energy сократилась до нуля.

При этом доля Nagelfar Trade&Invest в нефтегазовой компании увеличилась до 26,7%.

Exillon Energy зарегистрирована на острове Мэн, головной офис находится Урае (ХМАО-Югра). Компания владеет несколькими нефтяными месторождениями на ранних стадиях разработки в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Офисы компании расположены в Усинске и Ханты-Мансийске. Акции компании торгуются на фондовой бирже Лондона.