Минфин разместил ОФЗ двух серий на 21,4 млрд руб при лимите в 30 млрд руб

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 21,4 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей, следует из материалов министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,335% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4175% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,98% годовых. Спрос — 24,097 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 6,448 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,0025% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1619% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,41% годовых. Спрос — 8,688 миллиарда рублей.