Сборы страховщиков жизни в РФ в 2018 г могут вырасти на 40%

МОСКВА, 16 май - ПРАЙМ. Сборы российских страховщиков жизни по итогам 2018 года могут вырасти на 40% по сравнению с показателем 2017 года и составить порядка 500 миллиардов рублей, следует из слов гендиректора "ВТБ Страхование жизни" Максима Пушкарева.

В феврале Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщал, что сборы страховщиков жизни в РФ в 2017 году выросли на 44%, составив 356,3 миллиарда рублей.

"Рост все-таки будет скорее оптимистичным. По прогнозам, которые были на этот год, варьировались оценки от 20% в самом негативном сценарии, который я видел, до 40-50%. Сейчас похоже уже, что все-таки за полтриллиона рублей премии по страхованию жизни в этом году должны перевалить или вплотную подойти к полтриллиона рублей. По итогам первого квартала, мне кажется, это наглядно уже видно", - сказал Пушкарев на встрече с журналистами в среду.

В рамках этой же встречи ВСС сообщил, что сборы российских страховщиков жизни в первом квартале 2018 года выросли на 46% в годовом выражении и составили 101,3 миллиарда рублей.

ВСС также отметил, что темпы роста страхования жизни продолжают превосходить ожидания и прогнозы, однако этот рынок пока очень далек от насыщения. Необходимо сохранить этот рост и расширить спектр продуктов и услуг, которые поддержат его в будущем.

Кроме того, ВСС сообщил, что в течение первого квартала вел активную работу по совершенствованию механизма продаж полисов страхования жизни и к настоящему моменту вышел на завершающий этап согласования стандарта оказания услуг.