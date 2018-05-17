Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ совпал с лимитом в $500 млн

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ сроком 12 дней в четверг составил 500 миллионов долларов при аналогичном лимите, следует из материалов Казначейства.

Объем средств, подлежащих удовлетворению, составил 500 миллионов долларов. В аукционе принял участие один банк, его заявка была удовлетворена. Дата внесения средств — 18 мая, возврата — 30 мая. Ставка отсечения составила 1,6% годовых.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.