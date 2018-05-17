МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-марте 2018 года составила 55,5 миллиарда рублей, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы за этот период сократились в 2,2 раза — до 20,7 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель прибыли оказался выше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль банка по МСФО в первом квартале увеличится в 1,4 раза — до 39,6 миллиарда рублей. Расходы на резервы по итогам января-марта также оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали их на уровне 31,5 миллиарда рублей.

"Результаты работы группы ВТБ в первом квартале вселяют в нас уверенность в способности реализовать цели как на этот год, так и в рамках нашей трехлетней стратегии", — приводятся слова главы ВТБ Андрея Костина. По прогнозу, ВТБ в 2018 году ожидает прибыль по МСФО на уровне не менее 150 миллиардов рублей.

Чистые процентные доходы банка выросли за квартал на 2,9% в годовом выражении — до 116,3 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа по итогам первого квартала осталась на уровне предыдущих четырех кварталов, составив 4,1%.

Чистые комиссионные доходы выросли на 11,2%, до 21,9 миллиарда рублей, за счет сильных результатов основных бизнесов, генерирующих комиссионные доходы, и растущей доли страховых продуктов и других агентских услуг.

Стоимость риска в первом квартале составила 0,9% по сравнению с 1,9% в первом квартале 2017 года. Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 63,1 миллиарда рублей, увеличившись на 2,4%. Коэффициенты общей достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 14,5% и 12,7% соответственно по сравнению с 14,4% и 12,6% на 1 января текущего года.