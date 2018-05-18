МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта не может рассматриваться как электронные деньги, попадает под юридическое понятие "Иное имущество", заявил журналистам в пятницу и.о. министра юстиции России Александр Коновалов.

Ранее в юридическом сообществе возникла дискуссия, является ли криптовалюта юридически имуществом по российскому законодательству. Если нет, то и, например, хищение криптовалюты не может рассматриваться как преступление, если объекта преступления нет.

"Криптовалюта не может рассматриваться как безналичные, как электронные деньги. Подпадает под понятие "иное имущество". Точка не поставлена, если будет развиваться, нужно будет дополнительное регулирование. Главное — обеспечить безопасность, чтобы не превратилось в строительство новых финансовых пирамид", — сказал Коновалов.