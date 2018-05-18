МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Лето почти наступило, и с учетом скачка нефтяных цен перспективы инвесторов в нефтегазовый сектор выглядят позитивными.

Котировки ближайших фьючерсов на нефть WTI в этом году уже выросли почти на 20%, превысив отметку 70 долларов за баррель. Недавнее ралли цен на нефть было столь внушительным, что спровоцировало также скачок котировок акций нефтяного сектора, а паи нефтегазовых биржевых фондов (ETF) также сильно подорожали. И они могут вырасти еще больше, если ралли нефтяных цен продолжится, сообщает Dow Jones.

И, несмотря на уже изрядный рост цен, дальнее ралли не исключено. Действия ОПЕК по ограничению добычи приносят плоды, уменьшая избыточное предложение, которое в начале 2016 года привело к падению цен на нефть WTI в середину диапазона 20-30 долларов за баррель. Кроме того, на рынок влияют и геополитические факторы, еще больше сокращая предложение. Логистические проблемы в Техасе и Нью-Мексико в районе Пермского бассейна, осложняют доставку нефти, ослабляя тревогу насчет наводнения рынка сланцевой нефтью.

В сущности все готово для "самого бычьего лета за несколько лет", считает Майкл Тран, нефтяной аналитик RBC Capital Markets.

Теперь дело за инвесторами, которые должны выбрать правильные нефтяные ставки. Из 65 нефтегазовых ETF 13 на прошлой неделе достигли исторических ценовых максимумов, согласно Уиллу Гисдорфу, стратегу-аналитику Ned Davis Research. Гисдорф по просьбе Barron's проанализировал весь рынок нефтегазовых ETF, состоящий из 2100 эмитентов. Крупнейшие ETF из тех, которые нас интересуют, — Vanguard Energy (тикер VDE), Energy Select Sector SPDR (XLE), iShares Global Energy (IXC) и iShares U.S. Energy (IYE).

"В ралли участвуют и крупные интегрированные компании, поэтому динамика Vanguard Energy и Energy Select Sector SPDR, похоже, очень хорошая, однако мы бы предпочли более крупные ставки (именно) на сырую нефть", – говорит Гисдорф.

Ему нравятся ETF акций в связи с нефтяными ценами, но не в связи с фундаментальным показателями крупных нефтяных компаний.

В апреле Ned Davis Research (NDR) выпустил позитивную рекомендацию по нефтегазовому сектору, выставив рейтинг "выше рынка" для сектора нефтяных компаний. NDR особенно впечатлили резкие колебания цен, так как более 70% акций нефтегазового сектора, которые он отслеживает, в апреле пробили вверх скользящие средние за 200 дней, тогда как ранее в значительной части текущего года динамика нефтяного сектора фондового рынка была менее позитивной, чем цен на сырую нефть. Основной посыл NDR заключался в том, что акции нефтяного сектора могут сильно вырасти, чтобы их динамика больше соответствовала росту цен на нефть. Учитывая позитивный прогноз NDR по нефти, Гисдорф предпочитает ETF с крупными долями компаний, занимающихся разведкой и добычей.

Под указанные параметры подходит фонд SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP), стоимость активов которого составляет 3 млрд долларов, а также VanEck Vectors Oil Services (OIH), стоимость активов которого достигает 1,6 млрд долларов, сказал Гисдорф. Фонд SPDR S&P следует за индексом, в состав которого входит почти 70 акций. Более трех четвертей активов приходится на компании сектора разведки и добычи, около 15% — на нефтедобывающие компании, а остальное – на интегрированные нефтегазовые компании. Фонд VanEck придерживается более сконцентрированной стратегии, отслеживая индекс размещенных на биржах США акций компаний из сектора добычи, нефтесервисных услуг и оборудования. Так, одни только акции Schlumberger (SLB) и Halliburton (HAL) составляют почти треть от портфеля.

Оба указанных фонда достаточно точно следуют за динамикой нефтяных цен, свидетельствует анализ технического аналитика компании Instinet Франка Каппеллери, сделанный для Barron's. Так, корреляция фонда VanEck с нефтяными ценами в последние 12 месяцев составила 65%, а SPDR S&P достигла 64%.

Однако если вы действительно хотите заработать на высоких ценах на нефть, вкладывайте средства напрямую в инструменты, отслеживающие нефтяные котировки. Наилучшим выбором в этом случае будет фонд United States Oil (USO), который отслеживает фьючерсные контракты на нефть WTI. Однако стоит учитывать, что не всегда подобные фонды в точности следуют за нефтяными котировками, в особенности когда на рынке наблюдается ситуация контанго (в этом случае цена фьючерсов с более поздними сроками истечения выше фьючерсов с более коротким сроком истечения). Такая ситуация вынуждает фонды при необходимости обмена контрактов в связи с истечением срока их действия покупать фьючерсы по высоким ценам, а продавать – по низким. К этому стоит прибавить комиссию в размере 0,77%. В итоге цена акций фонда United States Oil может снизиться даже в дни роста нефтяных фьючерсов – неприятный сюрприз для инвесторов, которые не знакомы с принципами функционирования рынка деривативов.

Однако на этот раз ситуация отличается от описанной выше. Корреляция фонда United States Oil с ценами на нефть в последние 12 месяцев составила 97%, свидетельствуют расчеты Каппеллери. Подобную динамику можно объяснить ситуацией на рынке фьючерсов. В начале этого года рынок перешел от контанго к бэкуордэйшн (когда цена фьючерсов с более поздним сроком истечения ниже цены фьючерсов с более близким сроком истечения), позволяя фондам продавать по более высокой цене, а покупать по более низкой. При этом с начала текущего года цена акций фонда United States Oil выросла более чем на 20%, а котировки нефти WTI увеличились примерно на 18%.

Сколько времени есть у инвесторов до того, как ситуация на рынке фьючерсов изменится, а корреляция фонда United States Oil с нефтяными ценами вновь начнет снижаться? Контанго наблюдается в том случае, когда инвесторы ожидают падения цен на нефть. Эксперты не видят признаков скорого образования контанго. Самым крупным риском может стать введение в эксплуатацию новых трубопроводов в США во второй половине 2019 года, полагает Тран из RBC, который в случае отсутствия данного фактора оценивает перспективы нефтяного рынка как оптимистичные.

“Опасения относительно серьезного замедления экономики, низкий спрос на бензин во время сезона летних автомобильных поездок, существенное изменение фундаментальных показателей в течение текущего года – мне сложно представить сценарии, при которых фундаментальная ситуация ухудшится”, — сказал Тран. “Мы вряд ли увидим контанго в этом году”, — добавил он.

Поэтому стоит получить все, что можно, от текущей ситуации.