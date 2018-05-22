МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Консервативная стратегия российских компаний стала одним из факторов положительной оценки их деятельности со стороны западных аналитиков. Отношение долга к общему объему активов и показатели денежного потока российского бизнеса находятся на комфортном уровне, динамика валютного курса объясняется, прежде всего, политическими факторами. Свою оценку влияния геополитики на мировую экономику в интервью агентству "Прайм" представил главный стратег и глобальный руководитель швейцарской аналитической группы Julius Baer Кристиан Гаттикер.

- Как вы оцениваете влияние политики президента США Дональда Трампа на экономику европейских стран, России и цен на нефть в связи с возможными предстоящими санкциями против Ирана?

— В первую очередь мы должны сказать, что выход США из соглашения по иранской ядерной программе создает неопределенность на рынке. При этом мы не ожидаем, что это решение сможет как-то существенно повлиять на мировую экономику, затормозить ее рост. Оно направлено на американскую внутреннюю аудиторию, на то, чтобы повлиять на американского избирателя в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября 2018 года. Соединенные Штаты сейчас находятся в активной фазе предвыборного цикла. Торговые споры с Китаем, последние санкции против России, выход из ядерной сделки с Ираном – все это элементы одной кампании. Важным мотивом за ними является желание действующего президента США произвести впечатление на внутренней арене, улучшить свои рейтинги и, в итоге, выиграть выборы.

- Как вы считаете, насколько Европа заинтересована в иранской нефти?

— Интересы ЕС в отношении Ирана не ограничиваются одной только нефтью. Европейский союз заинтересован в хороших взаимоотношениях с Тегераном и высоком объеме взаимной торговли. ЕС импортирует иранскую нефть и экспортирует в Иран оборудование и технологии, автомобили и другие товары. У Брюсселя и Тегерана есть большие взаимные интересы, которые сейчас находятся под угрозой со стороны действий американских властей. Европейцы пытаются сохранить отношения с Ираном. В этом заинтересован и Тегеран, который прикладывает усилия, чтобы избежать негатива в отношениях с европейскими партнерами. По нашим оценкам, сохранить то положение вещей, которое сложилось после подписания ядерной сделки, будет непросто, но обе стороны принимают большие усилия в этом направлении.

- Как вы считаете, насколько ситуация с Ираном и развертывание конфликта вокруг Сирии смогут подтолкнуть нефтяные ценные вверх?

— Оба этих фактора уже оказывают влияние на рынки, и они уже привели к росту цен на нефть. Ранее мы несколько раз были свидетелями подобного развития событий: геополитические конфликты регулярно приводят к скачкам нефтяных цен. Это нормальная ситуация для рынков. Мы считаем, что в отсутствие обострения ситуации рынок рано или поздно вернется в нормальное состояние. Это может занять несколько недель, в худшем сценарии – несколько месяцев. Тем не менее, в конце концов, нефтяные цены стабилизируются и будут торговаться в заданном диапазоне.

- Ждете ли вы при этом активизации американских сланцевиков? Если да, то смогут ли они за обозреваемый период опустить нефтяные котировки?

— Реакция на высокие цены со стороны предложения уже происходит, однако более заметный эффект наступит, как это обычно бывает, с некоторой задержкой во времени. В итоге, рост предложения поможет стабилизации цен по тому сценарию, о котором мы говорили выше. Завершение периода высоких цен, вызванное последними геополитическими событиями, наступит с выходом на рынок дополнительных мощностей. В то же время, в мире сегодня есть места, где мы наблюдаем обратную ситуацию. Так, например, в Венесуэле добыча «черного золота» за последние примерно полгода упала практически на 50%. Реакция сланцевых производителей в США позволит преодолеть не только психологические опасения игроков относительно возможного сокращения предложения, но и физический дефицит нефти. При этом мы ожидаем, что в этот раз заметное увеличение предложения сланцевой нефти может занять чуть больше времени, чем в предыдущие периоды высоких цен.

- Как вы считаете, ФРС поднимет в этом году ставки четыре раза, как считают аналитики? Если нет, до какого уровня они могут быть повышены? Достигнет ли евро паритета с долларом в этом году при повышении ставки ФРС?

— По нашим прогнозам, ФРС США будет поднимать ставки раз в квартал в 2018 году. Мы уже стали свидетелями одного повышения, следующее должно произойти по итогам июньского заседания регулятора, еще два – во второй половине года. Опыт показывает, что американский Федеральный резерв будет повышать ставки до тех пор, пока не заметит каких-то проблем в экономике или стресса на рынках. На нашем горизонте прогнозирования мы ждем два повышения процентных ставок в 2019. При ужесточении кредитно-денежной политики ФРС будет внимательно следить за уровнем роста цен. Инфляционные ожидания обычно являются главной угрозой для процентных ставок. До сих пор инфляция в американской экономике отсутствует. Если рост цен будет держаться на умеренном уровне, если всплеска инфляции не произойдет, американский центробанк не будет повышать ставки слишком агрессивно.

Мы не ожидаем паритета по паре евро/доллар. Тем не менее, мы ожидаем ослабления евро уже в ближайшие месяцы: летом курс единой европейской валюты может опуститься до уровня 1,14/1,12. Ослабление не будет слишком сильным, поскольку мы ожидаем, что Европейский центробанк будет реагировать на курсовую динамику и регулировать темпы нормализации своей политики. С фундаментальной точки зрения, евро является сильной валютой из-за профицита внешней торговли еврозоны.

- Смогут ли высокие нефтяные цены поддержать рубль? Стоит ли дальше ждать его укрепления?

— Конечно, высокие нефтяные цены будут поддерживать укрепление рубля, и российская валюта будет расти при дорогой нефти. При этом сегодня определяющими для рубля являются другие факторы. И они связаны с геополитикой. Если ситуация в этой сфере будет нормализовываться, если политика перестанет быть негативным фактором для рубля, он может укрепиться довольно сильно.

- Есть ли факторы которые будут работать против рубля? Какие? Какой курс мы сможем увидеть в конце года?

— Если ситуация в геополитической сфере будет ухудшаться, если текущие конфликты выйдут из-под контроля или против России будут введены новые жесткие санкции, условия для рубля сильно ухудшатся. Кроме того, мы можем сказать, что в случае негативного влияния геополитических факторов на мировую экономику, мы можем столкнуться с замедлением роста глобального ВВП и, как следствие, снижением нефтяных цен. Это также негативно отразится на курсе российской валюты. Наш технический анализ показывает, что, если курс опустится до уровня 74 рубля за доллар (что само по себе уже является сильной девальвацией), это станет сильным сигналом для рынков для дальнейшего падения. На этом уровне перестанет работать сценарий изменения курса в заданном диапазоне. Обычно, если валюта становится дешевле, она становится более привлекательной. Но при падении российской валюты ниже уровня 74 рубля за доллар станет очевидно, что динамика будет только ухудшаться и девальвация продолжится. Мы уже стали свидетелями подобного сценария в некоторых странах Латинской Америки и в Турции.

- В прошлый раз Банк России взял передышку и не стал снижать ставки. Как вы считаете, есть ли сейчас необходимость для дальнейшего снижения, с учетом, что ФРС может поднять свою ключевую ставку?

— В обычное время мы бы сказали "да»" К этому моменту российский центробанк уже должен был бы понизить ключевую ставку на фоне умеренной инфляции и низких темпов роста экономики. Однако, неопределенность относительно санкционного режима заставляет регулятора сдерживать процесс дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, чтобы не спровоцировать большей слабости рубля.

- Еще хотелось бы поговорить о рынке металлов. Из-за санкций Минфина США против ряда российский компаний, в частности "Русала", цены на алюминий взлетели до многолетних уровней. Как вы считаете, можно ли ждать нового взлете цен на алюминий?

— Американские санкции и политическая напряженность уже заложены в котировках. Если текущая ситуация сохранится в ближайшие несколько месяцев, высокие цены приведут к увеличению предложения на рынке. Рыночные механизмы вступят в силу. Мы можем не знать, какие запасы есть на рынке, но при росте цен начинает работать механизм балансировки спроса и предложения. Так что рост предложения ограничит рост цен на алюминий или приведет к их коррекции. Тем не менее, как мы уже отмечали, если события будут развиваться по негативному сценарию с обострением геополитической обстановки, котировки металла могут продолжить рост.

- Вы считаете, что финансовое положение большинства российских компаний является лучшим за несколько лет. В чем это выражается?

— Основная причина для нашей позитивной оценки – это консервативная бизнес-стратегия компаний в предыдущие годы. По крайней мере, при сравнении с историческими значениями все кредитные метрики показывают, что текущее состояние многих российских корпораций является надежным, и они хорошо справляются с нынешней экономической ситуацией. Отношение долга к общему объему активов, показатели денежного потока, соотношение объема выручки и расходов на обслуживание долга – эти и другие показатели находятся на комфортном уровне. Кстати, именно по этой причине российские корпоративные бумаги торговались лучше аналогичных бумаг развивающихся стран. После введения западных санкций против России мы заметили рост доходностей и увеличение премии за риск, а также снижение оценок этих компаний. Но все это было связано не с финансовыми показателями, а с изменением политической ситуации.