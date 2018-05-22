МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Новым гендиректором управляющей компании "Уралсиб" назначена Ольга Сумина, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора управляющей компании "Райффайзен Капитал", сообщает пресс-служба УК "Уралсиб".

Как отмечается в сообщении, на новом посту перед Суминой поставлены задачи развития бизнеса управления активами, укрепления рыночных позиций компании и выстраивания взаимоотношений с ключевыми партнерами.

До прихода в УК "Уралсиб" Сумина в течение 11 лет работала в УК "Райффайзен Капитал", где осуществляла организацию и поддержку внутренних процессов компании, в том числе системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также обеспечивала развитие продуктовой линейки, курировала взаимодействие с органами государственной власти, контрагентами и всей инфраструктурой компании.

В 2010 году Сумина была назначена на должность заместителя гендиректора УК "Райффайзен Капитал". С 2015 года входила в состав правления компании. Ранее работала в Импэксбанке и Сбербанке.

Сообщается также, что Сумина принимает активное участие в развитии законодательства о доверительном управлении ценными бумагами и инвестиционными фондами, возглавляет комитет по управлению активами НАУФОР и комитет по рынку коллективных инвестиций Московской биржи.

Управляющая компания "Уралсиб", входящая в состав одноименной финансовой корпорации, ведет свою деятельность с 1996 года. Под ее управлением находится семейство паевых инвестиционных фондов "Уралсиб", а также пенсионные резервы крупнейших негосударственных пенсионных фондов России. ПИФы семейства "Уралсиб" аккумулируют средства свыше 52 тысяч пайщиков.