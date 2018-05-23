МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Британский банковский гигант Barclays рассматривает возможность слияния со своими конкурентами, в том числе со Standard Chartered, рассказали газете Financial Times источники, знакомые с планами банка.

Один из источников сообщил, что между директорами данных британских банков состоялась личная беседа относительно потенциальных выгод такой сделки, но никаких официальных предложений или заявлений сделано не было.

При этом издание добавляет, что слияние со Standard Chartered с рыночной капитализацией в 25 миллиардов фунтов (33,7 миллиарда долларов) — это не единственная возможность, которую рассматривает Barclays после того, как 5,4% его акций купил фонд Sherborne. Данный фонд принадлежит инвестору-активисту Эдварду Брэмсону (Edward Bramson), который в результате сделки стал одним из крупнейших акционеров Barclays. Он пытается активно влиять на деятельность финансовой организации, что вызывает недовольство у топ-менеджмента.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.

Банковская группа Standard Chartered была образована в 1969 году в Лондоне. Акции торгуются на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах, а также в Бомбее и на национальных фондовых биржах Индии.