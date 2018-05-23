МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Подразделение одного из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов — тайваньского Foxconn — может провести крупнейшее публичное размещение акций (IPO) в Китае за последние три года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В рамках планируемого IPO подразделение Foxconn компания FII, занимающаяся созданием электронных устройств, оборудования для облачных сервисов и промышленных роботов, намерена привлечь до 27,1 миллиарда юаней (4,26 миллиарда долларов).

Компания предложит 1,97 миллиарда акций по цене 13,77 юаня за акцию, следует из документа компании, поданного на Шанхайскую фондовую биржу. По информации источников, FII планирует привлечь средства для автоматизации производства, а также для облачной обработки данных и проектов, связанных с 5G.

IPO FII может стать крупнейшим в Китае после IPO Guotai Junan Securities Co. на сумму 4,75 миллиарда долларов, проведенного в Шанхае в 2015 году.

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — крупнейшие бренды технологического сектора, включая Apple, Nokia, Sony, HP и другие.