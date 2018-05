МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. "Тинькофф банк" за последний год пришел в новые сферы — запустил сотового оператора, начал тестировать залоговое кредитование, а также планирует выйти в сферу путешествий. О кредитных организациях будущего, как изменилась конкуренция в банковском секторе и зачем малому бизнесу нужна собственная экосистема, рассказал в интервью агенству "Прайм" в преддверии Петербургского международного экономического форума глава банка Оливер Хьюз.

- Как для группы "Тинькофф" начался этот год? Какие изменения произошли в бизнесе? Какие финансовые результаты показала группа в первом квартале?

— Поскольку мы только сейчас завершаем аудит цифр за первый квартал, я не могу пока раскрыть детали. Мы в прошлом году дали прогноз, что заработаем в 2018 году не менее 24 миллиардов рублей чистой прибыли. И сейчас идем абсолютно по этому плану. Конечно, в первом квартале из-за сезонных факторов мы немного замедлились. 30 мая будет раскрытие результатов за первый квартал, и тогда вы все узнаете.

- То есть в целом вы довольны результатами?

— Да. Хотя мы никогда не бываем абсолютно довольны, но все идет хорошо.

- Ранее вы говорили, что вы создаете экосистему для малого бизнеса и что будете покупать стартапы в этой сфере. Какие стартапы группа уже приобрела? Есть ли у на примете еще какие-то компании?

— Экосистема – это набор разных услуг, в нашем случае это онлайн супермаркет, в котором представлены разные продукты и сервисы для физлиц и бизнеса. Для малого и среднего бизнеса, например, у нас основной продукт — это расчетно-кассовое обслуживание. Но есть еще эквайринг, зарплатные проекты, облачная бухгалтерия, валютные счета, налоговые сервисы и многое другое. Чтобы усилить направление онлайн-эквайринга, в ноябре прошлого года мы купили 55% компании CloudPayments. Но больше сделок мы пока не анонсировали. Мы рассматривали разные сделки, некоторые еще в работе. И, может быть, если звезды сойдутся, в ближайшее время сделаем несколько анонсов.

Возможно мы будем рассматривать новые M&A сделки, но это будут небольшие и средние сделки.

- А на ПМЭФ не собираетесь анонсировать что-нибудь?

— Если мы успеем, то да.

- А как развивается платформа для физлиц, там какие-то сделки готовятся?

— Да, там тоже готовится пара-тройка сделок. То есть у нас есть свой так называемый pipeline — список сделок. Мы ведем достаточно много переговоров в области контента, финтеха. Мы готовы рассматривать компании, которые предлагают интересные услуги для клиентов и в которых есть предприниматели, готовые двигать бизнес дальше с нашей помощью уже как акционеров. Так что в течение года мы сделаем ряд анонсов.

- В каких сферах группа планирует расширяться дальше?

— Например, мы сейчас много делаем в сфере путешествий. У нас достаточно давно существует платформа, через которую можно бронировать отели, покупать авиабилеты, железнодорожные билеты. Но мы вот-вот запустим собственную OTA-платформу – онлайн-агентство для путешественников, через которое будем сами выписывать билеты. Пока мы запустили ее в тестовом режиме для сотрудников, и в ближайшее время запустим полномасштабно.

Также мы будем активно развивать мобильное приложение и веб-платформу для инвестиций и приложение, которое анализирует поведение клиента, его транзакции, куда он путешествует, что покупает, отслеживает другие характеристики и создает его индивидуальный профиль и предлагает персонализированные подсказки, например, рассказывает, какие выставки и фестивали проводятся в вашем городе, что идет в кино и так далее.

Я могу еще рассказывать и рассказывать, но, отвечая на вопрос, мы готовы работать в самых разных форматах, в том числе с партнерами.

- Как развивается ваша инвестиционная платформа? Какие планы и прогнозы вы делаете, например, по количеству пользователей?

— Мы на днях открыли 100-тысячный счет. Если смотреть на количество открытых брокерских счетов в России за последний год-полтора, каждый четвертый ритейл счет на Московской бирже открывался через нашу совместную с БКС платформу. Теперь мы будем открывать счета самостоятельно. Это позволит нам масштабироваться еще быстрее, чем раньше.

Сейчас мы разрабатываем и специальные решения для профессиональных трейдеров, а также решения для очень состоятельных клиентов. Естественно, все будет работать дистанционно, никаких физических отделений не будет.

- А решение, которое вы разрабатываете для профессиональных трейдеров, оно уже действует?

— Нет, все в планах.

- Когда появится?

— В течение года.

- Говоря о "Тинькофф Мобайл", какова сейчас численность абонентской базы оператора? Какие планы по ее росту?

— Мы запустились всего несколько месяцев назад, и клиентская база пока только начинает расти. Но темпы роста нам очень нравятся. Мы до сих пор тестируем разные каналы привлечения и анализируем новых клиентов. Мы привлекаем клиентов не только из нашей базы, но и с виртуальной "улицы" тоже. Пока пробуем разные способы привлечения: через партнерскую сеть со "Связным", собственные стойки в торговых центрах, прямые продажи. Все это сейчас тестируется, а потом будет масштабироваться.

То есть сейчас мы находимся еще в районе отправной точки. Мы хотим в течение трех-четырех лет привлечь несколько миллионов новых клиентов, в основном — за пределами нашей группы. И я думаю, что мы будем инвестировать и инвестировать в ближайшие пару лет. Пока речь о выходе на самоокупаемость в самое ближайшее время не идет.

- А на самоокупаемость когда примерно сможете выйти?

— Года через три. Концептуально мобильный оператор хорошо ложится в нашу общую концепцию экосистемы. Если мы говорим про финансовую розничную экосистему, то должно быть все в одном месте — связь, финансовые услуги, все кредитные продукты, включая ипотеку, инвестиции, услуги для малого бизнеса, путешествия и развлечения.

- Осталось еще такси.

— Естественно, мы думаем и про это (смеется). Но все-таки есть лидеры этого рынка, и они прекрасно справляются со спросом.

- Может быть, возможен какой-то партнерский продукт?

— Может быть, лучше сказать не такси, а транспорт. Здесь есть, что привнести в какой-то момент, но не прямо сейчас.

Мы уже сейчас работаем с автомобилистами. Есть три области, первая — страхование, в этом году удвоим количество выданных полисов по КАСКО.

- С ОСАГО?

— ОСАГО мы тоже продаем, но это тяжелый продукт в России сегодня. ОСАГО для нас — больше так называемый гигиенический продукт. Без ОСАГО тяжелее продать КАСКО. Потому что клиент хочет все в одном месте получить. Если бы не это, мы бы особо не занимались ОСАГО. Для большинства банков и страховых компаний это убыточный продукт.

Вторая услуга для автомобилистов – это автокредиты. Мы запустили выдачу автокредитов в тестовом режиме, и нам нравится, как идет этот пилот.

И третья услуга для автомобилистов – это карта лояльности с партнерскими приложениями. Мы запустили ее месяца три назад – и она тоже хорошо "едет".

- Сегодня самым популярным у российских банков является ипотека, однако ваш банк выдает ипотеку по партнерским программам. Почему вы выбрал такую модель? Не хочет ли банк выдавать собственную ипотеку?

— Очень правильный вопрос. Я когда-то говорил, что залоговое кредитование — это не тема «Тинькофф». Но я уже сказал, что мы запустили тесты по автокредитованию, и вот-вот должны начать тестировать кредитование под залог жилья — home equity так называемый, когда мы будем выдавать и кредит от партнеров, и свой собственный.

Но в случае с ипотекой мы планируем работать только с партнерами, которых у нас сейчас уже 12. В прошлом году через нашу платформу мы выдали партнерских ипотечных кредитов на 10,5 миллиарда рублей. В этом году мы планируем серьезно увеличить этот объем, может быть — даже утроить. Но мы не планируем в ближайшее время выдавать ипотечные кредиты с нашего баланса.

- Вы поставили цель, что к 2019 году 30% чистой прибыли банка должно идти от некредитных продуктов. Какова сегодня доля некредитного дохода? Какие у него сегодня источники? Не планирует ли банк повысить цель по некредитному доходу?

— В прошлом году этот тренд впервые стал виден. Уже в конце прошлого года около 23% общего дохода было от некредитных продуктов, и к концу этого года, может быть, будет уже больше 30%.

- В прошлом году банк увеличил расходы на привлечение клиентов практически вдвое – до 9,4 миллиарда рублей. С чем связан такой агрессивный рост?

— Это цифры в целом по группе.

Инвестиции в рост – это не только прямые расходы на привлечение клиентов. Есть еще две категории. Есть инвестиции в IT-системы, которые мы сами пишем и практически ни у кого не покупаем, а это расходы на штат айтишников, технологов, аналитиков. Третья область — это реклама и продвижение бренда: реклама на ТВ, наружная реклама, онлайн.

- Какой у вас в год объем инвестиций на IT?

— Наши расходы на IT не ограничиваются покупкой железа и программного обеспечения — большую часть составляют расходы на разработку собственного софта и, соответственно, зарплаты программистов. Каждая бизнес-линия, которую мы запускаем в рамках построения экосистемы, требует новой отдельной IT-платформы. Соответственно, мы сами пишем эти мини IT-платформы под каждый продукт. И чтобы масштабировать эти платформы, мы еще и сильно инвестируем в их разработку. Общие расходы на IT в 2017 году, таким образом, превысили 5 миллиардов рублей, примерно удвоившись с 2016 года. Мы не планируем снижать инвестиции в IT, скорее наоборот, будем их наращивать.

- А как прошлогодние санации повлияли на ваш бизнес?

— Эти санации на нас повлияли косвенно — в том плане, что у нас стало меньше конкурентов. Но в целом по рынку и качество конкуренции увеличилось, поскольку объективно плохие игроки ушли. И, возможно, у нас выросло количество вкладов, поскольку качественных банков, куда можно положить свои деньги, стало меньше в силу консолидации рынка. Соответственно, косвенно может где-то мы получили какую-то выгоду от этой ситуации. Но в целом это сильно не повлияло на погоду на рынке – мы конкурируем с теми же крупными игроками, как и раньше.

Я бы также сказал, что последние крупные санации — это некоторое искажение рынка. Потому что, по-хорошему, рынок должен поощрять победителей, которые имеют правильные бизнес-модели, хороший бренд, умеют работать с клиентами, привлекать их, и в конце концов накапливать прибыль, которая идет в капитал. И рынок должен наказывать тех, кто проиграл — они должны уйти с рынка. Рынок должен очищаться, но сейчас он никак не очищается, потому что они остаются в конкурентном поле, что не очень хорошо. Но это мое личное мнение.

- А каким должен быть банк будущего?

— Он должен правильно исходить из потребностей клиентов. Понятно, есть розничный клиент, который хочет все больше и больше лайфстайл-услуг, путешествий, развлечений, досуга. И бизнес тоже хочет больше услуг, в нашем случае — малый бизнес.

Для успеха нужно понять их потребности, понять, как разворачивать продукты и сервисы, которые удовлетворяют эти потребности, как адаптировать их со временем, потому что потребности клиентов не статичны и не заморожены во времени. И нужно понять, как предложить все эти услуги – и не только финансовые — в одном, удобном месте. Это как раз то, что мы называем экосистемой.

Без этого у тебя нет данных, у тебя нет масштаба, у тебя нет интерфейса с клиентом. Интерфейс здесь очень важен, потому что, если у тебя нет отношений с клиентом в виде хорошего интерфейса, тогда ты станешь со временем "трубой". И еще у тебя нет экономии масштаба – ты должен быть большим, чтобы в дальнейшем успешно конкурировать в массовой рознице.

- Вы не планируете выйти за пределы России?

— Нет.

- Почему?

— Нам есть чем заняться здесь. Все наши бизнес-линии, которые я перечислил – это только начало. Поэтому мы не планируем распыляться на другие рынки.

- Мы встречаемся в преддверии ПМЭФ, на котором вы выступаете генеральным партнером. Какая у вас повестка дня, какие соглашения планируете заключить с какими компаниями?

— У нас запланированы несколько важных панелей. У Олега Тинькова будет очень интересный public talk c Владимиром Познером по критическим, я бы сказал, для России темам — про дальнейшее развитие цифровой экономики и про образование кадров. Также я буду участвовать в панели про финансовые экосистемы, где будет обсуждаться, что это такое и зачем они нужны. Там будут очень интересные участники, представляющие разные страны и разные финансовые экосистемы.

Также мы проведем ряд деловых встреч и сделаем пару-тройку интересных анонсов, в том числе планируем подписать два важных соглашения с участием Олега Тинькова.

- Может, намекнете?

— Могу сказать, что все они из большого списка стратегических тем.