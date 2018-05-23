МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 39 /1993/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 631-П от 7.02.2018 "О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50993 от 7.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4775-У от 16.04.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51058 от 11.05.2018, вступает в силу с 1.06.2018/;

— указание № 4796-У от 16.05.2018 "О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

— приказ № ОД-1222 от 16.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2018 года № ОД-955";

— приказ № ОД-1223 от 16.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2018 года № ОД-630";

— приказ № ОД-1224 от 16.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774";

— приказ № ОД-1225 от 16.05.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 2 марта 2018 года № ОД-540";

— приказ № ОД-1226 от 16.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

— приказ № ОД-1227 от 16.05.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 апреля 2018 года № ОД-1078";

— приказ № ОД-1228 от 16.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774";

— приказ № ОД-1241 от 17.05.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-778";

— приказ № ОД-1249 от 18.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент" /Оренбургская область, г. Орск/";

— приказ № ОД-1250 от 18.05.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент" /Оренбургская область, г. Орск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо о рекомендации кредитным организациям при размещении субординированных облигационных займов № ИН-016-41/26 от 11.05.2018;

— информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Сомали и Эритрее № ИН-014-12/27 от 15.05.2018;

— информационное письмо о соблюдении кредитными организациями, в том числе на консолидированной основе, надбавок к нормативам достаточности собственных средств /капитала/ № ИН-016-41/29 от 17.05.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков АО АКБ "ЭЛЬБИН"; объявления Банка России; обобщенные данные отчета государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" за 2017 год.