С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — ПРАЙМ. Андрей Костин намерен оставаться во главе ВТБ, пока будет чувствовать себя в силах это делать и пока акционеры не решат, что банку нужен другой руководитель.

"Пока я чувствую себя в силах это делать. Ну и пока акционеры не решили, что хорош, наработался, я, конечно, буду работать и делать то, что я, мне кажется, научился делать за эти многие годы, а я уже более 20 лет возглавляю крупнейший российский банк", — сказал Костин на годовом собрании акционеров ВТБ.

Основным владельцем второго по размеру активов российского банка является государство.

Костин пояснил, что считает себя "гиперактивным человеком", а работа на посту главы ВТБ кажется ему творческой и интересной. "Работа, которая у меня есть, мне кажется очень интересной, творческой, полностью меня устраивающей, никогда никуда я с нее не стремился сдвинуться. И много работы для меня — это наоборот хорошо, а не плохо", — сказал Костин.

Костин, которому сейчас чуть больше 60 лет, работает в банковской сфере с 1993 года. Сначала он был заместителем начальника управления иностранных инвестиций банка "Империал", в 1995 году стал первым зампредом Национального резервного банка, а в 1996 году возглавил Внешэкономбанк. Руководителем ВТБ Костин является с 2002 года.