МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого автомобильного концерна Daimler AG на уровне "A-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

В то же время агентство подтвердило краткосрочный РДЭ компании на уровне "F2".

"Рейтинги отражают хороший бизнес-профиль Daimler и надежные кредитные показатели компании", — говорится в релизе. Так, Fitch позитивно оценивает стабильный показатель чистой денежной позиции Daimler, а также показатель отношения средств от операций (FFO) к левериджу на уровне 1x по состоянию на конец 2017 года.

Агентство отмечает, что Daimler столкнулся с рядом проблем в своем бизнесе по производству фургонов, однако рентабельность основного автомобильного подразделения позволяет прогнозировать общую рентабельность концерна на уровне 8,5-9,0% в долгосрочной перспективе.

Рейтинги Daimler могут быть повышены, если маржа свободного денежного потока (FCF) компании будет выше 2,5%, а операционная маржа — стабильно превышать 7%. В то же время, показатель операционной маржи ниже 3% может стать причиной понижения рейтингов, пишет Fitch.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.