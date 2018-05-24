С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Шорт-лист кандидатов на пост главы Фонда непрофильных активов уже есть, это будет человек с рынка, сообщил журналистам в четверг на полях ПМЭФ-2018 заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.

Фонд непрофильных активов создается ЦБ РФ на базе банка "Траст". Ранее в четверг в ходе панельной сессии ПМЭФ Поздышев говорил, что срок работы фонда составит 3-5 лет, общий объем средств — около 2 триллионов рублей. Предполагается, что в конце этого срока активы фонда будут проданы инвесторам на рыночных условиях.

"Мы принципиально не назначаем на ключевые позиции во все санируемые банки и в проекты под Фонд консолидации банковского сектора людей из Центрального банка, мы предпочитаем брать людей с рынка", — сообщил Поздышев.

Он отметил, что подобный выбор осуществляется "в том числе чтобы показать обществу, что мы максимально транспарентны и что эти активы управляются людьми абсолютно рыночными".

Поздышев добавил, что шорт-лист кандидатов уже есть, но "озвучивать его не хотелось бы".