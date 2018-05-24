МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Deutsche Bank оказался в порочном круге. Банк теряет сотрудников, способных зарабатывать прибыль, клиентов и инвесторов и должен вернуть их доверие.

Кристиан Севинг, новый гендиректор банка, на ежегодной встрече с инвесторами не сказал ничего, что могло бы ограничить эти потери. Банку нужны более радикальные идеи, говорится в статье Dow Jones.

Севинг подтвердил, что немецкий банк сократит около 10% персонала и ограничит торговлю акциями и финансирование хедж-фондов, что в целом сократит его баланс примерно на 10%.

Это не ново. Как считает JPMorgan, значительная часть сокращаемых сотрудников – люди, которые в любом случае должны были покинуть банк в связи с прошлогодней продажей польского и португальского бизнесов.

Кроме того, есть реальный риск, что сокращение баланса приведет к большей потере выручки, чем ожидает Deutsche. Почему это возможно? Лидеры на рынках акций и финансирования хедж-фондов — Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan – ушли далеко вперед в плане технологий и новых идей для клиентов. Когда Deutsche сократит кредитование крупных инвесторов, те уже, вероятно, не будут столь заинтересованы в оплате идей и торговых сервисов.

Севинг заявил, что сокращение этого вида кредитных операций не привело к незапланированным потерям выручки и что он твердо намерен сохранить остальную часть инвестбанковских операций. Однако словесного убеждения здесь может оказаться недостаточно.

Есть две более радикальные идеи, которые могут помочь банку.

Севинг заявил, что банк к 2019 году сэкономит на расходах 2 млрд евро. Изначально этой цифры планировалось достигнуть к текущему году.

Большая часть этой экономии будет получена за счет замены отдельных трейдинговых IT-систем банка единой эффективной системой. Некоторые сотрудники Deutsche утверждают, что при сокращении этих расходов важные для банка бизнесы будут приносить более высокий доход.

Если это так, банку стоит предоставить доказательства, выделив в отчетности расходы на старые IT-системы и связанный с ними персонал, который будет постепенно сокращаться. Таким образом он докажет, что в этот бизнес стоит вкладывать деньги. Эта мера аналогична созданию "проблемного банка", которое в других случаях уже доказывало свою эффективность.

Другая идея состоит в том, чтобы продать ценные активы, не связанные с планами Deutsche. Такая продажа может дополнительно укрепить капитал и помочь профинансировать реструктуризацию и сотрудников, которые найдут новые источники выручки.

У Deutsche в США есть мощный бизнес коммерческой недвижимости, из-за которого банк мелькал в новостях о бизнесе президента Дональда Трампа. Банк с более дешевым финансированием, чем у Deutsche, мог бы управлять им еще эффективнее. Его продажа не повредит основному бизнесу Deutsche – организации глобальных сделок и операций на рынках капитала для крупных европейских компаний.

Акции Deutsche Bank вернулись к ценовым уровням неудачного для банка конца 2016 года, а стоимость его финансирования слишком высока. Это отталкивает клиентов, талантливых сотрудников и приводит к сокращению выручки, оказывая дополнительное давление на цену акций.

Его британский конкурент Barclays решил эту проблему, продав активы в Африке. Это как раз тот шаг, который помогает укрепить капитал и доверие инвесторов. Royal Bank of Scotland, напротив, попытался сделать предпринять ряд небольших шагов, но в итоге потерпел полную неудачу.

Deutsche нужно быстро добиться результатов. Одних лишь слов Севинга, пусть и произнесенных уверенным тоном, здесь недостаточно.