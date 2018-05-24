МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) британской нефтегазовой компании BP на уровне "А", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга эмитента BP также подтвержден на уровне "А".

"BP смогла значительно сократить свои расходы на фоне низких цен на нефть и в 2017 году снова нацелилась на рост объемов добычи нефти и газа ", — поясняет рейтинговое агентство.

Fitch позитивно оценивает планы компании увеличить долю газа в своей добыче. Так, в 2017 году на природный газ приходилось 48% добычи углеводородов BP против 46% в 2016 году. По данным агентства, компания стремится в дальнейшем увеличивать долю добываемого газа: около 75% запланированных к запуску до 2021 года проектов — газовые. Эта стратегия позитивна для бизнес-профиля BP, поскольку роль газа в глобальном энергетическом секторе будет возрастать, считает Fitch.

Повышение рейтинга возможно в случае, если леверидж компании, скорректированный по средствам от операций (FFO), останется ниже 2,5х. Однако агентство может понизить рейтинг при соотношении FFO к левериджу на уровне ниже 2x, а также из-за более высоких, чем ожидалось, дивидендов и капвложений.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.