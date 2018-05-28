МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Swiss Re AG сегодня объявила, что прекратила переговоры с SoftBank Group Corp. насчет продажи ей миноритарной доли своих акций, сообщает Dow Jones.

Швейцарский гигант перестрахования заявил, что продолжит осуществлять свою стратегию в области технологий за счет собственных разработок и сотрудничества с третьими сторонами.

"В связи с этим компания также рассмотрит возможности для ведения бизнеса между операционными структурами Swiss Re и компаниями из портфеля SoftBank", – заявила Swiss Re.

Компании вели переговоры два месяца, но к этому моменту масштабы потенциальных инвестиций уже были сокращены.

The Wall Street Journal в феврале сообщила, что японский конгломерат рассматривает вариант покупки до трети акций Swiss Re. В апреле швейцарская компания, входящая в число крупнейших на мировом рынке перестрахования, заявила, что инвестиции SoftBank вряд составят более 10% от ее акционерного капитала.