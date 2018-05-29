МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 30 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 15 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 23 мая, разместил ОФЗ двух серий на 30,1 миллиарда рублей при совокупном спросе в 77,1 миллиарда рублей.