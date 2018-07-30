МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Лондон пригрозил Брюсселю, что после Brexit около семи тысяч европейских инвестиционных фондов столкнутся с ограничениями при работе в Великобритании, если ЕС не даст компаниям лондонского Сити работать с материком на прежних условиях, пишет газета Guardian со ссылкой на документ, подготовленный британскими переговорщиками.

Евросоюз отказывается разрабатывать для Британии индивидуальную сделку по финансовым услугам, заявляя, что после Brexit к стране должны быть применимы правила, которые используются по отношению к финансовым структурам США. Однако переговорщики с британской стороны считают, что в таком случае и Лондон, и Брюссель понесут ущерб от взаимных торговых барьеров.

Как отмечает газета, с большой долей вероятности европейские фонды смогут и дальше работать в Британии, но им придется сначала разобраться с местными регуляторами и всегда быть готовыми к тому, что свобода их операций может быть ограничена. В любом случае, вслед за Brexit, скорее всего, последует трехлетний "буферный период", в течение которого организации смогут подстроиться под новые правила.

Очередной раунд переговоров о Brexit проходил в Брюсселе на прошлой неделе. Евросоюз и Великобритания сошлись на том, что хотят достичь соглашения об условиях "развода" не позднее октября. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Как заявил глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб после переговоров с представителем ЕС Мишелем Барнье, Британия и ЕС должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.