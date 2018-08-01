МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кредитные организации России начислили за первое полугодие 2018 года клиентам штрафы на сумму 35,1 миллиарда рублей, это почти на 215 миллионов рублей (0,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ РФ.

Как рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, при этом относительно первого полугодия 2016 года объём начисленных штрафов сократился почти в полтора раза: тогда он составил 51,7 миллиарда рублей.

По мнению аналитика, основная причина сокращения с 2016 годом объема штрафов – повышение платежной дисциплины клиентов из-за выхода российской экономики из кризиса.