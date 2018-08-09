МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Средний размер лимитов по кредитным картам в РФ во втором квартале 2018 года упал до самого низкого уровня с 2014 года — до 45,8 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4,1 тысячи кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тысячи рублей. Это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по кредитным картам с 2014 года. По сравнению со вторым кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тысячи рублей", — сообщает бюро.

Во втором квартале 2018 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (89,8 тысячи рублей), Сахалинской области (66,1 тысячи рублей), Камчатском крае (65,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (65,9 тысячи рублей) и республике Саха (64,4 тысячи рублей). В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам – в республике Алтай (28 тысяч рублей), Астраханской (29,1 тысячи рублей) и Ивановской (30,3 тысячи рублей) областях, республике Калмыкия (31,3 тысячи рублей) и Костромской области (32,4 тыс. руб.).

При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита во втором квартале 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года была зафиксирована в Ненецком автономном округе (-49,0%), Астраханской области (-37,1%), республике Калмыкия (-36,0%), республике Коми (-34,7%), Тверской (-31,9%) и Пензенской (-31,3%) областях. Вместе с тем, в ряде субъектов федерации данный показатель за год вырос, в том числе в республике Тыва (+11,6%), Приморском (+4,4%) и Камчатском (+3,6%) краях и республике Дагестан (+0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 12,1% и 19,3% соответственно.

"Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, при этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков ("сигнал")", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.