МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Barclays в преддверии Brexit начал менять структуру собственности, чтобы непосредственным владельцем его французских, немецких и испанских филиалов стал его банк в Ирландии.

По данным Reuters, в конечном счете Barclays намерен передать все свои европейские филиалы под контроль Barclays Bank Ireland. Он будет владеть активами на сумму около 224 млрд британских фунтов, тогда как общие активы Barclays оцениваются в 1,1 трлн фунтов, передает Dow Jones сообщение Reuters.