МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 62 (2016).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4788-У от 3.05.2018 "О требованиях к мерам, применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка за несоблюдение микрокредитными компаниями Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51779 от 3.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4803-У от 25.05.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51818 от 8.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4804-У от 25.05.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51825 от 8.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4818-У от 9.06.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П "О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51788 от 6.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4848-У от 3.07.2018 "Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51785 от 6.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4864-У от 16.07.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2015 года № 484-П "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51792 от 6.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-2046 от 7.08.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года № ОД-1435";

— приказ № ОД-2047 от 7.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД-1481";

— приказ № ОД-2048 от 7.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327";

— приказ № ОД-2049 от 7.08.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 18 мая 2018 года № ОД-1250";

— приказ № ОД-2058 от 8.08.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "БУМ-БАНК" /общество с ограниченной ответственностью/ "БУМ-БАНК", ООО /г. Нальчик/";

— приказ № ОД-2059 от 8.08.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД-1556";

— приказ № ОД-2060 от 8.08.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 20 июля 2018 года № ОД-1831";

— приказ № ОД-2061 от 8.08.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 20 июля 2018 года № ОД-1829";

— приказ № ОД-2069 от 9.08.2018 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества c ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр";

— приказ № ОД-2071 от 9.08.2018 "О назначении временной администрации общества c ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр";

— приказ № ОД-2077 от 10.08.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество РНКО "ИРЦ" АО /г. Москва/";

— приказ № ОД-2078 от 10.08.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество РНКО "ИРЦ" АО /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2093 от 13.08.2018 "О назначении временной администрации профессионального участника рынка ценных бумаг Общества c ограниченной ответственностью "ДжиЭль Финанс";

— приказ № ОД-2095 от 13.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 11 июля 2018 года № ОД-1741";

— информационное письмо об участии физических лиц в деятельности участников торгов по выполнению функций и обязанностей маркет-мейкеров № ИН-06-59/53 от 7.08.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.07.2018; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 806, по состоянию на 1.07.2018; сообщение АСВ об исключении АКБ "Традо-Банк" /ЗАО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.