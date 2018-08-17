МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании предупредило об увеличении случаев мошенничества, связанных с покупкой криптовалют, следует из заявления регулятора.

"Британские потребители все чаще становятся жертвами мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюты", — сообщило FCA.

По данным ведомства, аферисты рекламируют инвестиции в криптовалюты через соцсети и предлагают свои услуги в качестве посредника. При этом они могут искажать цены и доходность инвестиций, а также предлагать вложения в несуществующие криптовалюты. После получения средств от клиентов мошенники часто блокируют их онлайн-счета.

FCA также отметило, что компании-аферисты обычно базируются за пределами Великобритании, однако заявляют, что зарегистрированы в стране, часто по престижному адресу в Лондоне.

Регулятор призвал пользователей быть осторожными с онлайн-инвестициями и подчеркнул, что большинство фирм, предлагающих вложить средства в криптовалюты, не имеют разрешения на деятельность от FCA. Это означает, что в случае мошенничества пострадавшие пользователи не смогут получить от государства никаких компенсационных выплат. Ведомство порекомендовало пользователям проверять наличие компаний-посредников в реестре разрешенных организаций FCA.