МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 63 /2017/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4805-У от 1.06.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51865 от 13.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4861-У от 10.07.2018 "О внесении изменения в пункт 6 Указания Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51742 от 31.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4866-У от 17.07.2018 "О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 27 октября 2016 года № 4168-У "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51854 от 10.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4870-У от 20.07.2018 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И "О получении согласия /одобрения/ Банка России на приобретение акций /долей/ финансовой организации и /или/ на установление контроля в отношении акционеров /участников/ финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций /долей/ некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций /долей/ некредитной финансовой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51867 от 13.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-2113 от 14.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июня 2018 года № ОД-1595";

— приказ № ОД-2114 от 14.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1684";

— приказ № ОД-2119 от 15.08.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 июня 2018 года № ОД-1618";

— приказ № ОД-2121 от 15.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107";

— приказ № ОД-2140 от 16.08.2018 "О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Русстар";

— приказ № ОД-2147 от 16.08.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

— приказ № ОД-2148 от 16.08.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД-1481";

— приказ № ОД-2149 от 17.08.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" /Акционерное Общество/ АКБ "Московский Вексельный Банк" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-2150 от 17.08.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" /Акционерное Общество/ АКБ "Московский Вексельный Банк" /АО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2153 от 17.08.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ОАО "Муниципальный коммерческий банк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.