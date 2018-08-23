ЛОНДОН, 23 авг — ПРАЙМ. Deutsche Bank не планирует менять отношения с правительством РФ, направленное им письмо было стандартной формальностью, сообщил РИА Новости осведомленный источник в банковских кругах в Лондоне.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо банка от 27 июня сообщила, что лондонское подразделение Deutsche Bank попросило правительство РФ обновить клиентскую информацию, предоставляемую кредитной организации. В противном случае пригрозило разорвать деловые отношения. Банк анализирует предоставляемые правительству РФ услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики KYC (Know your customer).

По словам источника РИА Новости, данный стандартный опрос никак не повлияет на взаимодействие Deutsche Bank с РФ.

"Этот опросник не предполагает принятия каких-либо мер в отношении РФ, которая остается для банка одним из стратегических рынков. Ничего не изменилось. Это был формальный опрос", — сказал собеседник агентства, добавив, что такие письма банк направляет всем своим клиентам.