МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Очередной участник "лондонского списка" — предприниматель Алексей Кузнецов — во вторник вернулся в Россию, мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде, а в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем предпринимателям из списка, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

"28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" — генеральный директор ООО "Кц Агро-Информ" Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде", — сказал собеседник агентства. Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка", который вернулся в Россию.

"Наши эксперты еще в прошлом году признали это дело типичным случаем подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием. Конечно, расследование по делу Алексея Кузнецова еще будет продолжаться, но мы будем его защищать. Обвинения надуманные, выдвинуты по заявлению конкурента. Считаем, что Кузнецов должен быть освобожден от уголовного преследования, надеемся, что так и произойдет", — передает пресс-служба слова Титова.

Уголовное дело против Кузнецова было возбуждено в мае 2017 года, его обвиняли в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.

"Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%) необоснованно квалифицирована следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия", — сообщили в пресс-службе Титова.

"В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка", — добавил собеседник агентства.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В мае в интервью РИА Новости Титов говорил, что представил президенту РФ Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от преследования правоохранительных органов предпринимателей, и глава государства дал необходимые поручения следственным органам и прокуратуре.