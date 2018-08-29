МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 64 /2018/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-2186 от 22.08.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 6 июня 2018 года № ОД-1435";

— приказ № ОД-2192 от 22.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 июня 2018 года № ОД-1556";

— приказ № ОД-2193 от 22.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июня 2018 года № ОД-1595";

— приказ № ОД-2205 от 23.08.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "РТБК" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-2214 от 24.08.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" /г. Чита/";

— приказ № ОД-2215 от 24.08.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" /г. Чита/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ № ИН-014-12/54 от 14.08.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2018 г; информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.07.2018; объявления Банка России; сообщение АСВ для вкладчиков КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" /ООО/; сообщение об исключении ЗАО "Сберинвестбанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.