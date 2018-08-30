МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. ВТБ получил в прямое распоряжение 19,9% акций "ТНС энерго", следует из материалов банка.

Доля акций сбытовой компании, которые находятся в прямом распоряжении банка, возросла с нуля до 19,9%. Основание, по которому ВТБ сообщил о получении права распоряжаться акциями, — приобретение доли участия в организации (сделки РЕПО). Дата наступления основания — 29 августа 2018 года.

В январе ВТБ сообщал о переводе 19,9% акций энергосбытовой группы компаний "ТНС энерго" из прямого распоряжения в косвенное, получив право косвенного контроля через свою 100%-ную "дочку" АО "Холдинг ВТБ Капитал".

"ТНС энерго" управляет 10 гарантирующими поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 миллиона потребителей в 11 регионах России. Изначально ВТБ приобрел право прямого распоряжения 19,9% акций компании в июне 2017 года. При этом доля кипрской Sunflake Limited в энергосбыте сначала снизилась на эти же 19,9%, а потом выросла на 8,66% и составила 53,26%.

"ТНС энерго" в августе 2017 года сообщала, что президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел право распоряжаться 25% акций энергосбытовой группы. Гинер получил право прямого распоряжения акциями. Одновременно с этим Sunflake Limited снизила долю владения акциями "ТНС энерго" на 25 п.п. — до 28,26%.

В октябре 2017 года "ТНС Энерго" сообщала, что 25% ее акций приобрела инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех").