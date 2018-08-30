МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Такие компании с госучастием как "Алроса" и "Аэрофлот" уже сейчас могут платить дивиденды из расчета в 75% от чистой прибыли по МСФО, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов", сказал Силуанов.

По его словам, государство является собственником, заинтересованным в получении дохода на вложенный капитал. "В связи с этим считаю правильным подход, при котором госкомпаниями должна обеспечиваться отдача на вложенный капитал на уровне, сопоставимом с крупными частными компаниями", — добавил он.

Дивидендная политика "Аэрофлота" сейчас предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2016 год авиакомпания по директиве правительства направила на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО — 19,4 миллиарда рублей, или 17,48 рубля на акцию, за 2017 год — 50% чистой прибыли по РСБУ — 14,22 миллиарда рублей или 12,8 рубля на акцию.

"Алроса" в августе 2018 года утвердила новую дивидендную политику, которая предполагает зависимость расчета платежей от свободного денежного потока (FCF), минимальный уровень значения дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО с учетом коэффициента чистый долг/EBITDA, а также изменение периодичности выплат (два раза в год).

В предыдущие три года "Алроса" начисляла только финальные дивиденды по итогам года в размере 50% от чистой прибыли от МСФО. В 2017 году на эти цели было направлено более 38,5 миллиарда рублей, из расчета 5,24 рубля на акцию.

В целом, по словам Силуанова, финансово-экономический блок правительства РФ настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, при этом не должны сокращаться их инвестиционные программы.

"Министерство финансов и финансово-экономический блок правительства занимают последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО", — сказал он.

При этом дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестиционных программ. "Ресурсы для их реализации – как повышение эффективности инвестиционных проектов, так и оптимизация структуры источников финансирования, в частности, использование оставшейся после выплаты дивидендов прибыли в сочетании с привлечением заемных средств на рыночных условиях", — отметил Силуанов.

По его словам, в отдельных случаях финансирование части инвестиционных расходов госкомпаний может осуществляться за счет предоставления бюджетных субсидий.

"Такая позиция экономического блока правительства мотивирует менеджмент российских госкомпаний на оптимизацию инвестиционных процессов, поиск внутренних резервов, снижение издержек, оптимизацию структуры капитала. Стабильная дивидендная политика на долгосрочный период делает российские акции более интересными для инвесторов, способствует привлечению большего числа долгосрочных, а не спекулятивных инвесторов", — отметил первый вице-премьер.