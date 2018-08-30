МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг одной из крупнейших мировых энергетических компаний, итальянской Eni SpA, до уровня "A-" с "BBB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

S&P также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг компании на уровне "A-2".

Повышение рейтинга отражает сокращение задолженности Eni, говорится в релизе. Кроме того, агентство отмечает благоприятное влияние роста нефтяных цен на показатель операционного денежного потока компании.

S&P может еще раз повысить рейтинг, если соотношение средств от операций (FFO) к долгу останется на уровне около 60%. Еще одним условием для повышения агентство называет положительный дискретный денежный поток компании. Понижение рейтинга может произойти в результате снижения показателя FFO/долг до 45% на устойчивой основе.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.