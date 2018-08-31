МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 65 /2019/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 188-И от 21.06.2018 "О порядке применения к кредитным организациям /головным кредитным организациям банковских групп/ мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51963 от 22.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— положение № 640-П от 16.04.2018 "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51933 от 20.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4723-У от 15.02.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51949 от 21.08.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4831-У от 21.06.2018 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу применения к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" /вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— указание № 4857-У от 6.07.2018 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 10 декабря 2012 года № 2931-У "О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" и об отсутствии необходимости перенумерации лицевых счетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51961 от 21.08.2018, вступает в силу c 1.01.2019/;

— приказ № ОД-2185 от 22.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года № ОД-1107";

— приказ № ОД-2197 от 23.08.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр";

— приказ № ОД-2198 от 23.08.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 09.08.2018 № ОД-2071";

— приказ № ОД-2199 от 23.08.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Страховой Дом ЕДИНСТВО";

— приказ № ОД-2212 от 23.08.2018 "Об организации работы структурных подразделений Банка России, обеспечивающих проведение Банком России операций предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам";

— приказ № ОД-2232 от 27.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 27 июня 2018 года № ОД-1595";

— приказ № ОД-2233 от 27.08.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

— приказ № ОД-2234 от 27.08.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327";

— информационное письмо Банка России № ИН-01-52/56 и Федеральной антимонопольной службы от 24.08.2018 № ИЯ/67323/18 от 24.08.2018 "О продвижении финансовыми организациями своих услуг".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.08.2018.