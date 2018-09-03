МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Долг "Открытие холдинга" перед банковской группой "Открытие" на начало года составлял более 550 миллиардов рублей, на текущий момент задолженность составляет 320–350 миллиардов рублей, сообщил глава группы Михаил Задорнов.

"На начало года бывший основной акционер и одновременно основной должник — "Открытие Холдинг" — был должен банковской группе более 550 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма составляет примерно 320–350 миллиардов рублей, при этом около 100 миллиардов рублей — долг именно перед банком "Открытие". Больше всего "Открытие Холдинг" должен банку "Траст", то есть банку непрофильных активов, и это, в основном, облигации", — рассказал он в интервью газете "Известия".

Глава "Открытия" отметил, что сокращение долга перед группой произошло в основном за счет закрытия сделок РЕПО по ценным бумагам. "Прежде всего, закрыты сделки РЕПО с рядом ценных бумаг: на баланс "Открытия" и пенсионных фондов встали акции ВТБ всего на сумму более 100 миллиардов рублей. Фактически это и сократило долг "Открытие Холдинга", — указал банкир.

Задорнов добавил, что также на баланс банка переведены акции QIWI, "Полиметалла" (сейчас банк владеет 8% акций "Полиметалла") и еще ряд бумаг. Кроме того, "Открытию" были переданы "Таможенная карта" и ряд промышленных активов.

Он уточнил, что в настоящее время продолжаются переговоры по обмену долга на ряд активов, которые непосредственно связаны с деятельностью группы. В частности, ведется подготовка сделки о передаче товарных знаков группе. "Мы ведем подготовку сделки. Все товарные знаки, доменные имена, связанные не только с банком "Открытие", а в целом с группой, оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей, включая НДС", — сказал Задорнов.

Также ведутся переговоры по передаче "Открытию" управляющей компании "Открытие", "Балтийского лизинга", здания бизнес-центра "Вивальди Плаза", некоторых промышленных активов. "Я надеюсь, что к середине сентября на несколько десятков миллиардов рублей долг будет погашен. Хотя очевидно, что у "Открытие Холдинга" нет такого количества активов, чтобы погасить всю задолженность перед "Открытием" и "Трастом", — отметил глава "Открытия". Он добавил, что другие бывшие акционеры, которые тоже остаются должниками банка, обслуживают свои долги, выполняют обязательства.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года. Ранее в августе зампред Банка России Василий Поздышев сообщил журналистам, что банк "Открытие" и Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.