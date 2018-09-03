МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Meituan Dianping, один из самых популярных в Китае интернет-стартапов, готовится провести размещение акций, в ходе которого он может быть оценен примерно в 55 млрд долларов, сообщает Dow Jones.

В число основных инвесторов компании, предлагающей интернет-услуги, входит китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd. Meituan должна провести первоначальное размещение акций в Гонконге на этой неделе, как раз когда акции китайских технологических компаний и азиатские рынки в целом переживают неспокойный период.

Meituan, еще не получавшая годовой прибыли, продает купоны, предоставляет онлайн-обзоры и рейтинги ресторанов и предлагает услуги онлайн-заказа еды. Она также продает билеты в кино, предлагает услуги бронирования отелей и другие сервисы для путешественников.

Meituan, согласно источникам, в ходе IPO намерена привлечь 4,5 млрд долларов. По словам источников, компания предложит акции мировым инвесторам по цене от 60 до 72 гонконгских долларов (7,64-9,17 доллара США).

При оценке по нижней границе диапазона стартап до листинга будет оценен в 45,5 млрд долларов, а при оценке по верхней границе он получит рыночную капитализацию в 54,7 млрд долларов.

Meituan – одна из крупнейших частных интернет-компаний в Китае. Котировки ее акций покажут, насколько оптимистичны мировые инвесторы насчет перспектив многочисленных технологических стартапов страны.

Инвесторы, банкиры и предприниматели будут внимательно следить за IPO Meituan, поскольку это будет размещение акций важнейшей китайской компании с июньского дебюта Xiaomi Corp., прошедшего не слишком успешно. Оценка Xiaomi была сокращена в преддверии размещения и в итоге составила около 54 млрд долларов США.

"Настрой рынка ухудшился в сравнении с тем, что было два месяца назад", – говорит Хао Хун, директор по анализу и стратегии в Bocom International. Однако, по его словам, инвесторы могут быть оптимистичны в отношении перспектив роста Meituan и ее бизнес-модели, которая менее капиталоемка, чем у Xiaomi.

Правда, компания прожигает деньги в борьбе за рыночную долю с такими богатыми конкурентами, как Alibaba Group Holding Ltd. В прошлом году у стартапа был убыток почти в 19 млрд юаней (2,78 млрд долларов), хотя выручка выросла более чем в два раза, достигнув 33,9 млрд юаней.

На IPO поддержку компании окажут некоторые влиятельные инвесторы. Согласно источнику, в число так называемых якорных инвесторов войдут крупные мировые и китайские фирмы по управлению активам. Они приобретут акции на 1,5 млрд долларов США, это около трети от объема размещения.

Tencent – крупнейший институциональный акционер Meituan с долей в размере более 20% – договорился, что при первичном размещении вложит 400 млн долларов США.

Торги акциями Meituan в Гонконге должны начаться 20 сентября. Ведущими банками – организаторами размещения являются Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch.