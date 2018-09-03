КРАСНОДАР, 3 сен — ПРАЙМ. Сомнительные банковские денежные переводы, совершаемые без согласия клиента, будут скоро возвращаться плательщику во внесудебном порядке, сообщил журналистам и.о. директора департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор. Закон вступает в силу 27 сентября.

"В законе появляется процедура возврата денег. Раньше встречались случаи, когда банки между собой договаривались и даже вовремя тормозили деньги по подозрительным транзакциям, но они не могли эти деньги вернуть законному владельцу. Сейчас такая процедура в законе прописана. Она внесудебная. Конечно, она не покрывает весь спектр ситуаций, когда деньги попадают к получателю. Но какой-то процент денег удастся вернуть", — сообщил Сычев.

Он также пояснил, что норма о внесудебном списании дважды прошла через комиссию по кодификации законодательства при президенте РФ, а также через множество других юридических фильтров, и в итоге была узаконена. "Банк отправителя должен получить информацию от клиента о том, что он эту операцию не совершал. После этого необходимо поставить банк получателя в известность об этом, и банк получателя спишет средства", — добавил Сычев.

"Конечно новый закон — не панацея. Но наша цель – создать для злоумышленников условия,