АСТАНА, 6 ноя — ПРАЙМ. Казахстан успешно разместил евробонды, сообщил во вторник министр финансов республики Алихан Смаилов.

"Мы успешно разместились. Но деньги еще не поступили… До конца недели, максимум в понедельник следующие деньги должны прийти в Казахстан. Объем заявок 1,05 миллиарда евро или в долларах это 1,17 миллиарда… (Книга заявок) первоначально превысила (предложения) в четыре раза", — сказал Смаилов журналистам, добавив, что таким образом Казахстан привлек деньги под достаточно низкий процент.