МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль второго по величине активов банка Германии Commerzbank AG, приходящаяся на акционеров, за январь-сентябрь 2018 года составила 751 миллион евро, что в 14 раз больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в сообщении финансовой организации.

Прибыль до вычета налогов составила 1,02 миллиарда евро, что в три раза выше по отношению к первым трем кварталам 2017 года. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,6 евро против 0,04 евро за предыдущий год. Операционная прибыль банка также составила 1,02 миллиарда евро, что на 9,6% ниже показателя год назад. Чистый процентный доход вырос на 10,2% и составил 3,405 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала Commerzbank получил чистую прибыль в 218 миллионов евро, что почти вдвое меньше в годовом выражении. Прибыль до вычета налогов уменьшилась чуть меньше чем вдвое, до 331 миллиона евро, аналогичная динамика зафиксирована и у операционной прибыли банка за квартал.

Прибыль в пересчете на акцию за третий квартал составила 0,17 евро против 0,37 евро за три отчетных месяца прошлого года. Чистый процентный доход банка поднялся за квартал на 15,4%, до 1,198 миллиарда евро.

Негативная динамика операционной прибыли в годовом выражении объясняется дополнительными пунктами прибыли за третий квартал прошлого года.

Commerzbank AG, первоначально Commerz und Disconto Bank, был основан в 1870 году в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz und Disconto Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.