МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пятый антимонопольный пакет может быть принят к весне, а закон — заработать с января 2020 года, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы традиционно в Госдуме чувствуем поддержку депутатов. И если правительство окончательно одобрит в той редакции, в которой мы сейчас видим поддержку подавляющего большинства рыночных структур, работающих в этой сфере, то я думаю, мы можем к весне получить этот закон", — сказал Артемьев в интервью РБК.

"Как обычно, для сложных законов дается не меньше трех месяцев, а то и полгода переходного периода до вступления его в силу. То есть полноценно я думаю, что к 1 января 2020 года он заработает", — добавил он.

Разработанный ФАС текст проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О защите конкуренции" и иные законодательные акты Российской Федерации" был размещен для публичных обсуждений в апреле.

Ожидается, что пакет позволит усовершенствовать антимонопольное регулирование в условиях цифровой экономики. В документе, в частности, дается определение терминам "сетевой эффект" и "ценовой алгоритм". Кроме того, конкретизируются критерии отнесения к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают соответствующей рыночной властью.