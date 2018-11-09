МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает поправками в бюджет 2018 года выделить 20 миллиардов рублей ВЭБу в качестве взноса для покрытия внешних обязательств, сообщила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

"20 миллиардов рублей — взнос во Внешэкономбанк для исполнения обязательств РФ по внешним заимствованиям", — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце октября сообщил, что правительство выделит около 600 миллиардов рублей субсидий до 2024 года на покрытие внешних долгов ВЭБа. До этого первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщал, что государство планирует докапитализацию ВЭБа в объеме 300 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.

В приложении к проекту бюджета РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сказано, что объем поддержки ВЭБа из средств бюджета на погашение внешнего долга на 2019 год планируется в размере 100 миллиардов рублей, на 2020 год — 50 миллиардов рублей, на 2021 год — также 50 миллиардов рублей.