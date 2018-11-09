ПАРИЖ, 9 ноя — ПРАЙМ. Акция протеста сотрудников органов государственной безопасности прошла в княжестве Монако после предъявления обвинений ряду чиновников в рамках дела, фигурантом которого является также российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Как сообщает газета Nice Matin, около сотни сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде в четверг собрались у дворца юстиции Монако по призыву профсоюза полиции.

Своей акцией они хотели выразить поддержку главе местного уголовного розыска Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари, которым в четверг были предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Монако в среду предъявила российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву обвинения в коррупции, "торговле влиянием" и соучастии в этих преступлениях. В четверг обвинения в коррупции и "торговле влиянием" были предъявлены ряду чиновников княжества, в том числе экс-министру юстиции Монако Филиппу Нармино, главе подразделения уголовного розыска Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари, экс-главе службы безопасности Монако Режи Ассо и экс-советнику правительства по внутренней политике Полю Массерону.

Обвинения предъявлены также жене Нармино — адвокату Татьяне Бершеда, и его сыну. Задержанному ранее экс-генпрокурору Монако Жан-Пьеру Дрено обвинения предъявлены не были, он отпущен.