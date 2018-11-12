МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления присоединившегося к Совкомбанку Росевробанка Илья Бродский станет президентом объединенного банка, будет отвечать за работу с юрлицами, говорится в сообщении кредитной организации.

"Илья Бродский, ранее занимавший должность председателя правления Росевробанка, перешёл в Совкомбанк на должность президента. В Совкомбанке он будет курировать работу с юридическими лицами. Функции единоличного исполнительного органа продолжит исполнять председатель правления банка Дмитрий Гусев", — сказано в сообщении.

Кроме того, сегодня Совкомбанк сообщил о завершении процесса присоединения Росевробанка. Весь бизнес объединённого банка будет работать на лицензии Совкомбанка.

Совкомбанк приобрел первый пакет акций Росевробанка в 2015 году и на протяжении нескольких лет постепенно увеличивал свою долю в капитале. В марте 2018 года акционеры обоих банков объявили об их слиянии. По оценке самой кредитной организации, капитал объединённого банка превысит 100 миллиардов рублей, активы составят около 1 триллиона рублей.

Согласно данным рейтинга БИР Аналитик, Совкомбанк на 1 октября занимал 15-е место в банковской системе РФ с активами в размере 786,5 миллиарда рублей, Росевробанк — 41-е место с активами в 195,2 миллиарда рублей.