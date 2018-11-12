МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 2019 года периода безналогового перевода иностранных активов в Россию в целях стимулирования этого процесса, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ продлевает до 1 января 2019 года переходный период, в течение которого граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли контролируемой иностранной компании при условии возмещения в полном объеме причиненного бюджетной системе РФ ущерба.

Действие этой нормы предлагается продлить, чтобы дать дополнительное время тем, кто хочет в соответствии с законодательством перевести свои активы в юрисдикцию РФ, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.