МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Новый законопроект может обязать банки и микрофинансовые организации, работающие на территории РФ, предупреждать своих клиентов об участии коллекторов в вопросе по задолженности. Как пишет газета "Известия", такую возможность рассматривает комитет Госдумы по финансовому рынку.

Уведомление о привлечении коллекторов по вопросу взыскания долгов необходимо будет рассылать по SMS либо при помощи электронной почты, рассказал глава комитета нижней палаты парламента России Анатолий Аксаков.

Парламентарий считает, что такие уведомления эффективнее, чем заказное письмо, оправленное почтой (сейчас таков порядок предупреждения россиян о вмешательстве коллекторов). Многие должники не знают, что к работе над их долгом привлечены коллекторские службы. "При этом взыскатели не всегда работают законно — например, они могут позвонить заемщикам и их родным ночью или рано утром или рассказать о проблемах работодателю", — пишет издание.